МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в пятницу днем на фоне сообщений от ОПЕК и МЭА о сокращении добычи, которые помогают снизить опасения относительно переизбытка предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,41%, до 62,06 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,52%, до 52,86 доллара за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пятницу призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия по полной реализации сделки по сокращению добычи нефти. В то же время в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило в пятницу, что добыча нефти ОПЕК в декабре снизилась на 580 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, до 32,39 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре снизилась на 10 тысяч баррелей по сравнению с уровнем октября — до 10,64 миллиона баррелей в сутки.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения от консалтинговой компании Eurasia Group, которая прогнозирует, что США продлят исключения из санкций на покупку иранской нефти для ряда стран, несмотря на заявления об обратном. США в прошлом году восстановили все санкции против Ирана, однако предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.

"Сочетание снижения добычи странами ОПЕК+, особенно Саудовской Аравией, и санкций в отношении экспорта иранской нефти привело к тому, что рынок приблизился к балансу", — считают эксперты банка Jefferies, мнение которых приводит агентство Рейтер.