МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль днем стабилен к доллару и слегка снижается к евро на фоне попыток европейской валюты на форексе вернуться выше уровня 1,14 доллара.

Рост нефтяных цен выше уровня 61 доллара за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск снижался на 1 копейку — до 66,36 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 75,67 рубля.

РУБЛЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Рубль слегка снижается к евро и стабилизировался к доллару на фоне попыток возврата европейской валюты на форексе выше 1,14 доллара.

Рынок нефти и ее закрепление выше уровня 61 доллар за баррель поддерживает курс рубля. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пятницу призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия по полной реализации сделки по сокращению добычи нефти. В то же время в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило в пятницу, что добыча нефти ОПЕК в декабре снизилась на 580 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, до 32,39 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре снизилась на 10 тысяч баррелей по сравнению с уровнем октября — до 10,64 миллиона баррелей в сутки.

Отсутствие неожиданностей в вопросе покупок валюты ЦБ на рынке для Минфина в рамках бюджетного плана не создает давления на рубль. Все идет по плану, отмечают трейдеры.

Наконец, пик январских налоговых платежей, приходящийся на следующую неделю, также поддерживает российскую валюту.

В итоге, доллар стабилизировался днем к рублю, а евро повышался на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ситуация, в которой ключевые центральные банки (ФРС, ЕЦБ и Банк Англии) вынуждены охладить решительность в вопросах ужесточения ДКП, благоприятна для спроса на высокодоходные активы и операции carry-trade, говорит Евгений Кошелев из Росбанка, рассуждая о факторах динамики курса рубля.

Ближайшие перспективы рубля выглядят умеренно-позитивно, благодаря сезонному укреплению текущего счета и вероятному снижению оттока капитала, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Впрочем, внешние факторы, вероятно, продолжат добавлять внутридневной волатильности. Учитывая довольно неплохой внешний фон, сегодня в течение дня ожидаем увидеть рубль у отметки 66 к доллару", — добавил он.