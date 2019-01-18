МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В прошлом году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) добилась значительных успехов: объем торгов достиг 924 млрд рублей – на 21,1% больше, чем в 2017 году.

Несмотря на проблемы на рынке моторного топлива, объемы торгов в секции "Нефтепродукты" выросли за год как в физическом, так и в денежном выражении, составив 19,973 млн тонн и 856,866 млрд рублей соответственно.

Однако торговля нефтью на СПбМТСБ в прошлом году снизилась, составив немногим более 1 млн тонн. Из этого объема в секции "Нефть" было реализовано 179 тысяч тонн на сумму 4,299 млрд рублей, а на электронной площадке "Торг-i", подконтрольной СПбМТСБ, было продано 828 тысяч тонн. В 2017 году на бирже и электронной площадке было реализовано 1,321 млн тонн.

По итогам 2018 года объем торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals снизился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 1638 контрактов на сумму 6,84 миллиарда рублей. До сих пор не удалось отгрузить ни одной танкерной партии (700 тысяч барр.), сформированной в результате торгов фьючерсами на Urals – самая большая неудача СПбМТСБ в прошлом году.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ФЬЮЧЕРС

Торги поставочными фьючерсными контрактами на Urals начались в ноябре 2016 года с целью создания российского нефтяного эталона (benchmark), цена на который будет формироваться на российской бирже. До сих пор цена на Urals формируется путем определения дифференциала (скидки или премии) по отношению к североморскому сорту Brent. Для удобства иностранных партнеров, фьючерс на Urals торговался исключительно в долларах.

Независимое ценообразование на Urals имеет большое значение для развития торговли энергоносителями и развития российской экономики в целом, несмотря на снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

СПбМТСБ не намерена отказываться от поставленной цели и продолжит работу для повышения заинтересованности потребителей российской нефти во фьючерсах на Urals. Биржа даже заключила соглашения о сотрудничестве с ценовыми агентствами S&P Global Platts и Argus Media с целью сделать фьючерс на Urals привлекательным биржевым инструментом для потребителей российской нефти – прежде всего международных трейдеров.

Однако создание эталонного сорта российской нефти противоречит интересам Platts и Argus.

СПАСТИ DATED BRENT

Platts позиционирует себя как ведущее независимое агентство, предоставляющее информацию о ценах на товары и энергоносители, и намерено учитывать в расчетах котировок Dated Brent не только объемы, отгружаемые на условиях FOB (free on board), но и на условиях CIF (cost, insurance, freight) Rotterdam за вычетом транспортной составляющей.

Добыча нефти в Северном море неуклонно снижается, поэтому к Brent добавляются другие сорта. Сейчас для расчета Dated Brent используются котировки Brent Ninian Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, добываемые как в британском, так и в норвежском секторах Северного моря. При этом, Troll был добавлен всего год назад.

Несмотря на предпринимаемые меры, репрезентативность Dated Brent в качестве эталона ставится под сомнение многими участниками рынка. Именно Dated Brent используется для определения стоимости других сортов нефти, добываемой в Европе и за ее пределами, включая Urals.

Еще совсем недавно представители Platts заявляли о намерении использовать Urals для расчета котировки Dated Brent. Разумный шаг, учитывая объемы продаж российской нефти в Европе, которые превышают объемы реализации всех сортов, входящих в Dated Brent. Однако от этой идеи отказались.

Сейчас Platts намерено учитывать в расчетах Dated Brent объемы упомянутых пяти североморских сортов, поставляемых на условиях CIF Rotterdam, исключив связанные с доставкой затраты. Новый порядок определения котировок Dated Brent вступает в силу с ноября 2019 года. Это должно повысить доверие к сомнительному эталону.

Urals остается вне "зоны покрытия" американского ценового агентства. Цена на российскую нефть по-прежнему будет определяться в зависимости от Dated Brent, в чем заинтересовано Platts. Продажа ценовой информации российским компаниям и государственным структурам приносит хорошую прибыль.

ПРЕТЕНЗИЯ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ

Однако зависимость Urals от Dated Brent не самый худший вариант. Американский эталонный сорт WTI может заменить Dated Brent и стать глобальным эталоном на рынке нефти.

Intercontinental Exchange (ICE) – ведущий оператор мировых бирж и клиринговых центров – в октябре прошлого года запустил торги поставочным фьючерсным контрактом на Permian WTI (код HOU) с доставкой в Хьюстон, штат Техас. Хьюстон не расположен на побережье Мексиканского залива, но имеет с ним водное сообщение, что позволяет осуществлять поставку за рубеж.

Быстрорастущая добыча на сланцевой структуре Permian Basin – в настоящее время превышает 3,5 млн барр./сут. – позволяет не только обеспечивать местные НПЗ, но и отгружать значительные объемы американской нефти за рубеж.

Торги поставочным фьючерсом на Permian WTI через ICE позволят не только определить цены на этот сорт нефти, но и спреды (разницу в цене) по отношению к WTI с доставкой в Кушинг (основной нефтяной хаб США) и к европейскому Brent.

Другой биржевой гигант Chicago Mercantile Exchange (CME) планирует также начать торговлю поставочными фьючерсами на нефть сорта WTI, используя инфраструктуру для транспортировки и хранения нефти в районе Хьюстона и на побережье Мексиканского залива. Запуск торгов запланирован в январе 2019 года.

Торговля поставочными фьючерсными контрактами на WTI должна обеспечить в первую очередь потребности экспортеров. При этом США остаются нетто-импортером нефти.

Управление энергетической информации (EIA) ожидает, что США станут нетто-экспортером нефти, но произойдет это не ранее четвертого квартала 2020 года.

Ряд экспертов уверены, что Argus Media, купленное в 2016 году инвестиционной компанией General Atlantic, будет перепродано одному из биржевых операторов. Argus, как одно из ведущих ценовых агентств, должно поспособствовать замене сомнительного Brent на заслуживающий доверие WTI. Urals в данном случае вообще не рассматривается как возможный конкурент.

В таких обстоятельствах надеется на плодотворное сотрудничество Platts и Argus с СПбМТСБ в деле создания российского эталонного сорта Urals на основе поставочного фьючерса не приходится.

НАДЕЖДА НА РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ

Результаты прошлого года свидетельствуют, что СПбМТСБ стала биржевой площадкой, где реализуются значительные объемы нефтепродуктов. Кроме того, за десять лет работы бирже удалось завоевать доверие со стороны продавцов и покупателей к биржевой торговле. В связи с этим СПбМТСБ рассматривается возможность запуска торгов поставочным фьючерсом на дизельное топливо.

В 2018 году российские НПЗ произвели свыше 77,5 млн тонн товарного дизельного топлива, отвечающего европейским требованиям. Более половины из этого объема российские компании поставляются за рубеж. "Транснефть" создала необходимую инфраструктуру, построив экспортные продуктопроводы "Север" и "Юг", которые позволяют прокачивать товарный дизель на основные экспортные терминалы Приморск и Новороссийск и обеспечить их своевременную отгрузку.

Порядок торговли нефтепродуктами на бирже отработан, что облегчает запуск поставочного фьючерса на дизельное топливо. Кроме того, для формирования танкерной партии дизельного топлива не требуется закупать продукт в объеме 700 тысяч барр., поскольку перевозящие нефтепродукты танкеры имеют дедвейт до 30 тысяч тонн. Это делает условия торговли экспортными партиями дизельного топлива столь жесткими как в случае с нефтью.

На СПбМТСБ пока не рассматривают возможность торговли фьючерсами на Urals за рубли и евро. Сейчас на бирже дизельное топливо торгуется за рубли, что облегчает задачу запуска поставочного фьючерса на этот вид нефтепродуктов. Однако для этого потребуется административная поддержка и содействие со стороны регулирующих ведомств.