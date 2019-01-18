МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI растет более чем на 3% в пятницу вечером на фоне данных ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,4%, до 53,84 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,89%, до 62,95 доллара за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пятницу призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия по полной реализации сделки по сокращению добычи нефти. При этом в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство сообщило в пятницу, что добыча нефти ОПЕК в декабре снизилась на 580 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, до 32,39 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре снизилась на 10 тысяч баррелей по сравнению с уровнем октября — до 10,64 миллиона баррелей в сутки.