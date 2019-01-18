МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США демонстрируют позитивную динамику на фоне оптимизма инвесторов относительно деэскалации торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.27 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,01%, до 24617,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,15%, до 7165,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 2666,47 пункта.

В центре внимания мировых рынков в пятницу оказалось сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.

На фоне ослабления торговых опасений биржи Азии закрылись уверенным ростом, европейские фондовые индексы увеличиваются на 1,6-2,5%.

При этом корпоративные новости сдерживают рост индексов Уолл-стрит. Так, ранее в пятницу глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск в обращении к сотрудникам объявил о планах сократить штат компании на 7% по всему миру. Маск также сообщил, что согласно предварительным данным прибыль компании за четвертый квартал снизилась по сравнению с третьим. Акции Tesla падают в цене на 9%.