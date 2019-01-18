МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в пятницу вечером на позитиве вокруг торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,1362 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1395 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,23 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 96,36 пункта.

В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что внутри администрации США ведется полемика о возможности отмены пошлин на китайские товары. Идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр таким образом рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.

Позднее в четверг казначейство США опровергло информацию о каких-либо рекомендациях Мнучина по этому вопросу.

Росту стоимости американской валюты также способствовала статистика промпроизводства. В декабре объем промышленного производства в США в месячном выражении вырос на 0,3%, сообщила ранее в пятницу ФРС США. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,2%.

Доллар может завершить текущую торговую неделю ростом впервые спустя пять недель, делает вывод агентство Рейтер.