МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос, обновив максимумы с октября по индексам Мосбиржи и РТС, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,06%, до 2473,61 пункта, индекс РТС — на 1,67%, до 1176,42 пункта. Оба индекса закрыли торги на максимумах года с октября.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.18 мск снижался на 7 копеек, до 66,3 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 75,31 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,06% — до 61,83 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах. Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 62,5 доллара за баррель. Также позитивной динамике способствовала ситуация на внешних фондовых площадках", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги En+ выросли на 12,93%, акции "Русала" – на 3,2%.

Палата представителей США в четверг приняла резолюцию с осуждением действий американской администрации, связанных со снятием санкций с En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Однако документ носит исключительно формальный характер и не имеет юридической силы, так как ранее такая же резолюция в сенате США не набрала необходимого количества голосов. Глава минфина США Стивен Мнучин ранее в январе подтвердил планы снять санкции с этих компаний.

Также среди лидеров роста – акции ВТБ (3,91%), АФК "Система" (3,96%), Московской биржи (3,64%), X5 (3,57%), "Яндекса" (2,2,56%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,41%, обыкновенные акции – на 2,52%), а также префы "Башнефти" (2,14%).

Акции "Северстали" в начале торгов поднимались на 0,9% на фоне публикации данных о росте в 2018 году выпуска стали на 3% по сравнению с предыдущим годом — до 12,04 миллиона тонн. К закрытию торгов акции выросли на 0,17%.

"Мы рекомендуем бумаги компании к покупке, поскольку считаем, что она способна поддержать стабильно высокий дивидендный поток для акционеров", — говорит Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Металлургические компании в 2018 году столкнулись со снижением спроса на металлургическую продукцию, в особенности на российском рынке, однако их спасением стали экспортные поставки на фоне ослабления рубля. Тем не менее, судя по не самым впечатляющим данным по объемам продаж в четвертом квартале 2018 года, рост финансовых результатов по итогам 2018 года может сгладиться", — говорит Анастасия Соснова из ИК "Фридом финанс".

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-1,89%), "Интер РАО" (-1,81%) и акции "Иркутскэнерго" (-1,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова полагает, что торги на следующей неделе откроются в плюсе.

Благодаря сегодняшнему росту индексу Мосбиржи удалось выйти на максимальные значения с октября прошлого года, а также преодолеть сопротивление на уровне 2450 пунктов, что открывает рынку дорогу к историческим максимумам, замечает Зварич.

"При этом нельзя исключать попыток тестирования этого уровня сверху, что станет проверкой силы покупателей. Отметим, что уже в рамках следующей недели индекс Мосбиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов", — заключает он.