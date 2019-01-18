МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на предстоящей неделе малого изменения рынка акций РФ по индексам, рубль останется стабильным к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи останется немного выше 2470 пунктов, индекс РТС – около 1175 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 62,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару подрастет в пределах 1 цента до 1,143. Курс рубля относительно доллара почти не изменится около 66,3 рубля, к евро снизится 40 копеек до 75,97 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Важными событиями недели станут публикация данных по ВВП Китая (21 января), открытие Всемирного экономического форума в Давосе (будет проходить с 22 по 25 января), решения Банка Японии (23 января) и Европейского Центрального Банка по процентной ставке (24 января), отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"В понедельник выйдет статистика по экономике Поднебесной (промпроизводство, розничные продажи ВВП), что задаст тон первым торговым дням, особенно учитывая, что в США в понедельник торги проводиться не будут в связи с днем памяти Мартина Лютера Кинга. С вечера вторника существенное влияние на динамику рынков начнет оказывать статистика из США и отчеты американских компаний. При этом, с 22 по 25 января может выйти также статистика по американской экономике, задержанная из-за shutdown, в частности розничные продажи, промпроизводство и данные по рынку жилья", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Он напоминает, что статистика Минэнерго США по запасам нефти будет опубликована в четверг. Также 24 января стоит обратить внимание на данные по индексам деловой активности промышленности и сектора услуг Германии, Франции и еврозоны, добавляет он.

"Нефть WTI продолжает движение в восходящем канале, стартовавшем в последнюю декаду декабря. Этот фактор будет постепенно подталкивать Brent вверх, особенно в условиях позитивной статистики от ОПЕК", — в свою очередь замечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В понедельник инвесторы будут внимательно следить за сообщениями из Лондона, где правительство Терезы Мэй, как ожидается, представит новый план Brexit, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Достижение компромисса по спорным аспектам сделки и на этот раз видится нам маловероятным, ситуация, по-видимому, развернется в сторону проведения повторного референдума и переноса даты "икс". С одной стороны, такой сценарий на данном этапе не внесет определенности, но с другой позволит снизить градус напряженности на рынках – возможная отсрочка brexit способна приободрить покупателей рисковых активов", добавляет он.

Эксперт не исключает также на предстоящей неделе позитивного импульса со стороны процесса торгового перемирия между КНР и США. Судя по последним заявлениям сторон, позитивная риторика может в обозримой перспективе, наконец, дополниться конкретными договоренностями, полагает он. "При этом позитивные ожидания инвесторов могут сдерживаться опасениями того, что инициированное властями США уголовное расследование против китайской компании Huawei и широкий резонанс, придаваемый этому делу, может затруднить ход торговых переговоров", — добавляет аналитик.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В базовом сценарии Зварич из Промсвязьбанка ожидает на предстоящей неделе продолжения восходящей динамики на российском фондовом рынке и достижения индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов.

Что же касается рынка энергоносителей, то, на его взгляд, нефть марки Brent в течение недели может попытаться выйти в район 63-65 долларов за баррель, что должно поддержать российские активы. Эксперт отмечает, что основные риски для рынков на себе несут статистика из Китая и Европы, которые могут оказаться хуже ожиданий, что приведет к волне продаж по широкому спектру высокорисковых активов.

Техническая картина пока указывает на то, что у рынка больше шансов на рост, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

В начале недели Дейнека из "БКС Премьер" ожидает усиления волатильности на насыщенном новостном фоне, который может носить противоречивый характер с точки зрения влияния на российский рынок.

"При условии отсутствия санкционного негатива в отношении РФ в информационном поле, сохранении глобального риск-аппетита и повышательной динамики в котировках нефти индекс Мосбиржи на предстоящей неделе имеет шансы выйти в район новых исторических максимумов около 2500 пунктов. Однако, по нашему мнению, для закрепления на данных повышенных значениях у российского рынка пока недостаточно сил", — считает он.

РУБЛЬ ПОКА ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ К ДОЛЛАРУ

Рубль, кроме динамики цен на нефть, получит поддержку от налоговых выплат, считает Богдана Зварич из Промсвязьбанка.

Курс может закрепиться в районе отметки 66 рублей за доллар, оценил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Впрочем, сильных драйверов роста экономики, таких, как приток инвестиций, не просматривается, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Спрос на рублевые облигации сейчас преимущественно идет со стороны банков, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными для инвесторов будут отрасли нефтедобычи, горнодобывающей и золотодобычи. В лидерах роста можно будет увидеть бумаги "Полюса", "Лукойла", "Яндекса" и акции компании "Норильский никель", аутсайдерами – акции ТМК.

Если говорить о секторах, то Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что на фоне стабильной ситуации в рубле, интересными продолжают оставаться сектора, ориентированные на внутренний рынок. В частности, из бумаг он выделяет бумаги Сбербанка, МТС, АФК "Система" и "Яндекса".

Негативом для российского рынка является решение Европейского союза об ограничении импорта стали, отмечает Вайсберг из ИК "Регион". Технически индекс РТС еще сохраняет потенциал роста, однако бумаги металлургов будут сдерживать позитивную динамику, добавляет он.

Лучше рынка, на взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", будут акции банков и ритейлеров – ВТБ, "Ленты", "Магнита", "Детского мира". Динамика котировок металлургических компаний будет зависеть от операционных результатов, на предстоящей неделе их опубликуют ММК и "Полюс", отмечает аналитик. В большинстве бумаг нефтегазового сектора, на его взгляд, вероятна коррекция.