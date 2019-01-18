МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером стабилен по отношению к доллару и растет к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе к уровню 1,135 доллара, рост нефтяных цен в район уровня 63 доллара за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск снижался на 6 копеек, до 66,31 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 75,30 рубля. Ранее в пятницу доллар и евро опускались до минимумов примерно за месяц — 66,12 и 75,135 рубля соответственно. Надежды на торговый мир между США и Китаем поддерживают курс доллара.

В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что внутри администрации США ведется полемика о возможности отмены пошлин на китайские товары. Идея полной или частичной их отмены принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр таким образом рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.

Рынок нефти вечером также пошел в рост на фоне снижения риска торговых войн. Приближение пика январских налоговых платежей в России (на следующей неделе) дополнительно поддерживает курс рубля. В итоге доллар стабилизировался вечером к рублю, а евро снижался на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,15 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

На текущий момент не просматриваются факторы, которые могут оказать давление на российскую валюту, полагает Дмитрий Нечаев из компании "НПФ Согласие". "Центральный Банк РФ пока не собирается начинать отложенные покупки валюты, также Центральный Банк не видит сильного отклонения инфляции от прогноза в первом квартале 2019 года. С технической точки зрения пара доллар/рубль на следующей неделе может вернуться к поддержке 66,25", — оценил он.

Российский рынок валюты сейчас намного спокойнее, чем в конце 2018 года, и можно говорить о снижении волатильности на нем, считает вице-президент "Московского кредитного банка" Эрик де Бошам. "К концу февраля курс может стабилизироваться на уровне 66-66,5 рублей. Очень важным позитивным фактором при этом является динамика стоимости евробондов: они выросли с начала года, значит, инвесторы стали снова их покупать", — заключил он.