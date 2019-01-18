МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ//Новости. Основные фондовые индексы Европы в пятницу завершили торги в значительном плюсе на фоне позитива вокруг ситуации с торговыми отношениями США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,95%, до 6968,33 пункта, французский CAC 40 на 1,7%, до 4875,93 пункта, немецкий DAX — на 2,63%, до 11205,54 пункта.

Особенно значительный рост продемонстрировали акции промышленных компаний, технологического сектора и автомобильного секторов. Общеевропейский индекс STOXX Europe 600 Technology Index подскочил на 3% — до максимума за шесть недель. Акции производителей чипов STMicroelectronics и AMS стали лидерами роста.

В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что внутри администрации США ведется полемика о возможности отмены пошлин на китайские товары. Идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр таким образом рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.

При этом позднее в четверг казначейство США опровергло информацию о каких-либо рекомендациях Мнучина по этому вопросу.

В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Пекин в ходе переговоров предложил Вашингтону соглашение на шесть лет о наращивании импорта американской продукции для сведения торгового дисбаланса между странами к нулю к 2024 году. Уточняется, что за весь этот период Китай мог бы нарастить импорт более чем на 1 триллион долларов.