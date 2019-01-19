МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Решение международного рейтингового агентства S&P по суверенному рейтингу России вряд ли кардинально отразится на российском финансовом рынке, прокомментировал РИА Новости начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

"Решение по суверенному рейтингу России вряд ли кардинально отразится на российском финансовом рынке. Агентство S&P ранее уже вернуло России инвестиционный рейтинг "BBB-" с "позитивным" прогнозом. При этом дальнейшее повышение рейтинга прямо сейчас находится под вопросом, это, скорее, вопрос более продолжительного периода времени", — сказал эксперт.

Сообщение международного рейтингового агентства S&P вышло после закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ранее в субботу подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный. В релизе агентства сообщается, что более позитивный рейтинг может быть присвоен РФ в случае "увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами".