МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Овощи и фрукты с начала года обошлись россиянам на 9% дороже, чем в декабре 2018 года, сообщили РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор", которые проанализировали эти расходы ("средние чеки") за два месяца по более чем 50 тысячам терминалов в России.

Аналитики компании оценили среднюю стоимость основных видов продуктов: картофеля, мяса, сахара, рыбы, яйца, фруктов, хлебных продуктов, масла, овощей, молока. По данным "Эвотора", в январе россиянам на 9% дороже, чем в январе, обошлись овощи и фрукты, средняя стоимость их килограмма была равна 158,87 рубля и 134,15 рубля соответственно. При этом цена картофеля выросла на 8%, до 41,56 рубля за килограмм.

Яйца подорожали на 3%, до 6,83 рубля за штуку, и на 2% — рыба, до 454,05 рубля за килограмм.

Вместе с тем средняя стоимость килограмма хлебных продуктов за январь снизилась на 6%, до 71,23 рубля, рассказали в компании.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%. Продовольственные товары в прошлом году, по данным статистического ведомства, подорожали на 4,7%.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков говорил агентству, что совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых — повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты на величину около 8% в первом квартале.