МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, стоимость марки Brent находится в районе максимума с 7 декабря в 63 доллара после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41% — до 62,945 доллара за баррель. Ранее цена кратковременно подскакивала до 63,08 доллара, впервые с 7 декабря преодолев отметку в 63 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,43% — до 54,28 доллара за баррель.

В центре внимания рынков в понедельник находится статистика из Китая. Согласно официальным данным, рост ВВП КНР в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.

Кроме того, аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, отмечают, что цены на нефть поддерживает сокращение добычи странами ОПЕК+. "Стоимость Brent может держаться выше 60 долларов за баррель на фоне выполнения сделки странами соглашения ОПЕК+, грядущего истечения срока исключений из нефтяных санкций против Ирана и замедления роста добычи в США", — приводит агентство мнение экспертов J.P. Morgan. США в прошлом году восстановили все санкции против Ирана, однако предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.

В свою очередь аналитики Bernstein Energy полагают, что сокращение добычи странами ОПЕК может привести к дефициту сырья на рынке на протяжении большей части 2019 года. Это поможет ценам вырасти до 70 долларов за баррель.

На прошлой неделе был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября — до 31,578 миллиона баррелей в сутки.