МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слабо растет к доллару и умеренно снижается к европейской валюте, укрепляющейся на международном валютном рынке форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 2 копейки — до 66,26 рубля, курс евро рос на 11 копеек — до 75,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,11% — до 62,77 доллара за баррель.

Евро растет против доллара на 0,08%, также следует из динамики торгов.