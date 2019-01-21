МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи в основном снижаются в понедельник после того, как статистика из Китая подтвердила замедление темпов роста второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.01 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 6978,47 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,27%, до 4863,07 пункта, немецкий DAX опускался на 0,47%, до 11153,1 пункта.

В центре внимания мировых рынков оказались данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Он оказался лучше официального прогноза властей на уровне 6,5%, однако стал худшим показателем за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, что выше прогноза аналитиков, ожидавших повышения на 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.

"Данные из Китая, несмотря на положительные моменты в рознице и промпроизводстве, являются лишь подтверждением того, что рост китайской экономики замедляется, и это усиливает текущий экономический пессимизм", — сказал агентству Рейтер аналитик DZ Bank Себастьян Феллехнер (Sebastian Fellechner).

В то же время в Великобритании инвесторы с оптимизмом ждут, что премьер-министр Тереза Мэй представит в понедельник план с новыми условиями выхода страны из ЕС. О содержании плана ничего не известно, понятно только то, что он имеет шансы быть утвержденным парламентом в случае, если в него будут включены положения, смягчающие условия Brexit или переносящие его.

Рынки обратили внимания на сообщения от одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии — немецкой компании Henkel. Согласно предварительным данным, опубликованным компанией, объем ее продаж в 2018 году сократился на 0,5% — до 19,9 миллиарда евро. При этом компания сообщила о намерении увеличить инвестиции в развитие брендов, технологии, инновации и цифровизацию. В частности, она собирается увеличить ежегодные инвестиции примерно на 300 миллионов евро, начиная с 2019 года. Акции компании на бирже Франкфурта теряют в цене около 3%.