МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу РТС на фоне ослабления рубля к основным инвалютам и консолидируется недалеко от уровней предыдущего закрытия по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 12.23 мск рос на 0,04%, до 2474,64 пункта, индекс РТС снижался на 0,26%, до 1173,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом 15 копеек, до 66,42 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 75,52 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,49%, до 62,39 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции АФК "Система" растут на 4,49% (а утром в понедельник уже подскакивали на 6,5%).

"Очевидно, эти бумаги пользуются спросом на фоне недавней публикации позитивных квартальных и годовых операционных результатов торговой сети "Детский мир" (+0,07%). Это вдвойне позитивная для "Системы" новость в свете ожидаемой продажи контрольного пакета акций "Детского мира", говорит Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Акции АФК "Система" в январе показали бурный рост: плюс 20% с начала года, замечает, в свою очередь, Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"В последние дни акции растут на повышенном объёме: в пять-шесть раз выше среднего. Такой повышенный спрос связан с ожидаемой реализацией контрольного пакета акций "Детского мира", который в свою очередь показал позитивные квартальные и годовые операционные результаты", — отмечает аналитик.

"Также АФК "Система" приобрела долю в фармацевтической компании OBL Pharm, цель данной сделки – создать ведущий фармацевтический холдинг в России. Появились информация о том, что АФК "Система" планирует принять участие в создании туристического кластера в Карелии", — добавляет он.

Таким образом, бизнес-модель АФК "Системы" выглядит привлекательной для инвесторов: инвестирование в новые перспективные проекты с целью роста их стоимости и реализация уже зрелых проектов, которая поможет сократить долговую нагрузку и обеспечить финансирование новых проектов, резюмирует эксперт. По его мнению, акции АФК "Системы" в ближайшее время могут достичь отметки 10,15 рубля.

В лидерах роста также — бумаги En+ (2,04%) и акции "Русала" (1,18%).

"Текущая активизация спроса в них связана с ожиданиями возможного снятия адресных ограничительных мер против компаний-эмитентов со стороны США. Несмотря на продолжающийся шатдаун в США между американскими конгрессменами разгорелись серьезные споры по этому поводу. Добавим, что отсутствие единодушной негативной позиции в отношении "Русала" уже представляется достаточно обнадеживающим сигналом для российского рынка акций в целом", — комментирует Манжос.

Кроме того, среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" (2,04%), акции "Магнита" (1,76%), депозитарные расписки "Ленты" (1,66%), акции ТГК-1 (1,55%), "Распадской" (1,54%) и обыкновенные акции "Башнефти" (0,93%). А среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Татнефти" (-0,61%), префы "Транснефти" (-0,5%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-0,5%), Polymetal (-0,48%) и акции ФСК ЕЭС (-0,47%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Основной тренд для "быков" остается благоприятным – в течение сессии инвесторы могут попытаться продолжить покупки. Понедельник будет более спокойным чем обычно днем в связи с праздником в США", — считает Елена Кожухова из "Велес капитала".

Рублевый индекс Мосбиржи может встретить достаточно сильное сопротивление на подступах к своему уже близкому историческому максимуму, в районе 2500 пунктов, считает Манжос. Для уверенного пробоя указанного уровня может потребоваться несколько попыток, добавляет аналитик.

Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает отметка 2475 пунктов, а для долларового – уровень 1190 пунктов, поддержками являются уровни 2450 и 1170 пунктов, отмечает, в свою очередь, Кожухова.