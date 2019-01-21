МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российский рынок акций на прошлой неделе показал положительную динамику, обновив максимумы с октября по индексам Мосбиржи и РТС. В начале новой недели отечественные акции показывают сдержанный рост. Пока январь остается для российского рынка позитивным периодом. Но к чему готовиться в феврале?

Второй месяц года также принесет положительные истории, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Порадовать инвесторов могут золотодобытчики и нефтяники, но с определенными оговорками, впрочем, как и технологический сектор и ритейл. Отдельной популярностью и любовью инвесторов пользуется Сбербанк, акции которого уже давно стали локомотивом российского рынка и все еще имеют существенный потенциал роста.

Тем не менее, не стоит забывать о серьезных рисках из-за рубежа, которые могут внезапно ударить по отечественному позитиву.

РАСТУЩИЙ ЯНВАРЬ И ГОРИЗОНТ РОСТА

С начала 2019 года российский рынок удивляет и в то же время настораживает: в январе отмечается положительная динамика практически по всем секторам, что не характерно для данного периода, говорит аналитик ИФК "Солид" Евгений Маришин.

Однако пока неясно, вызван ли рост готовностью инвесторов снова рассматривать рисковые активы или же это просто спекуляции. Тем не менее, упускать возможность не стоит. По мнению аналитика, в ближайшие 2-3 месяца тенденция сохранится, и это станет причиной для получения хорошей доходности.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, на данный момент акции действительно стремятся к максимумам, а это значит, что потенциал роста стремительно сокращается, и с учетом нестабильной внешней конъюнктуры вкладываться становится все более рискованно.

Несмотря на рост мировых бирж в январе, для рынка акций 2019 год будет непростым, предупреждает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Сейчас игроки чересчур оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР. Данная проблема, скорее всего, останется одной из основных тем текущего года, который принесет повышенную волатильность как на фондовые, так и на сырьевые рынки", — поясняет он.

В связи с чем инвесторам было бы логично зафиксировать позиции по достаточно прилично выросшим бумагам, таким как "Новатэк", "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром нефть".

НЕФТЕГАЗ И ЗОЛОТО

Сейчас, по словам Маришина, нужно сосредоточиться на отдельных эмитентах, которые имеют хорошие фундаментальные причины для роста и технически подходят для покупки на ближайший месяц: среди них, в частности, "Полюс". Золото находится в восходящем сезонном тренде, который еще не завершился, а поскольку "Полюс" является крупнейшей золотодобывающей компанией в России и хорошо отражает динамику самого сырья, этот эмитент будет несомненным фаворитом в портфеле на ближайшее время, уверен аналитик.

При этом, учитывая текущую напряженность в мире, в среднесрочной перспективе золото может превысить отметку 1400 долларов за унцию, что также отразится на стоимости акций золотодобывающих компаний, добавляет он.

Также для инвестиций стоит рассмотреть нефтегазовый сектор, а именно компанию "Новатэк". Помимо того, что сектор в целом растет после спада в четвертом квартале 2018 года, эмитент имеет сильные фундаментальные причины для роста. Компания в декабре запустила на полную мощность первый СПГ завод с опережением на год. И в декабре же был подписан контракт на строительство следующего завода. По многим прогнозам, бумага может подскочить до 10 тысяч рублей на этих проектах, не исключает Маришин. Для сравнения, на торгах в понедельник акции "Новатэка" торгуются на отметке около 1,127 тысячи рублей.

Среди нефтегазовых компаний нужно выделить и "Башнефть". С конца декабря в акциях компании резко вырос объем, что подтолкнуло цены выше 1,850 тысячи рублей после декабрьского спада. "Сейчас бумага выглядит очень привлекательно в краткосрочной перспективе", — поясняет Маришин.

В целом, нефтегазовый сектор имеет хорошие перспективы на горизонте 1-3 месяцев. Но нельзя забывать, что в нынешнее время мировая экономика находится на грани нового цикличного спада, а, как известно, во время кризисов цены на энергоносители снижаются. "Поэтому текущий рост, вероятнее всего, носит временный характер, и важно быть готовым сокращать позиции, вплоть до полного выхода в наличные деньги, в случае начала новой волны снижения на мировых рынках", — отмечает эксперт.

Традиционно в начале каждого года инвесторы пытаются найти наилучшие дивидендные истории, говорит Дроздов. Однако прежде чем говорить о компаниях, на которые стоит делать ставки в расчете на хорошие дивиденды, нужно дождаться серьезной коррекции, которая на российском фондовом рынке происходит как минимум три раза в год.

"Тем не менее, сейчас исключением могут быть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые с текущих ценовых отметок имеют потенциал к росту порядка 10% и обладают относительной устойчивостью к резким колебаниям рынка", — уточняет он.

С нефтегазовым сектором следует действовать аккуратно: цена на нефть вернулась на комфортный уровень 60+ долларов за баррель, но факторы давления сохраняются, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Это, в частности, и риск замедления мировой экономики, и растущая добыча в США. В такой ситуации покупать акции нефтяных компаний достаточно рискованно, предупреждает он.

СБЕРБАНК

По мнению Сосновой, интерес к акциям экспортеров в условиях укрепления рубля слаб. В то же время фаворитами с начала года являются бумаги банков, телекоммуникаций, ритейла, то есть всех организаций, которые заняты поиском инновационных путей развития, в том числе созданием онлайн-платформ. В отсутствие шоков и резкой девальвации рубля акции таких компаний и банков могут еще подрасти и в феврале, полагает аналитик.

Текущая высокая неопределенность на мировом финансовом рынке может разочаровать инвестора в ожидании заработать за месяц, говорит Бахтин. Тем не менее, для покупки на долгосрочный срок сейчас сформированы привлекательные ценовые уровни по ряду бумаг, к которым, в частности, относится Сбербанк. Он не только остается фундаментально недооцененной акцией в сравнении с зарубежными аналогами, но и торгуется с высоким дисконтом к своим историческим максимумам.

На данном этапе бумаги Сбербанка пробили значимый уровень сопротивления 206 рублей, при закреплении над которым открывается дорога к 220 рублям. Также Сбербанк будет интересен в сезон отсечек, так как дивиденды могут составить 15 рублей, замечает он.

МАКСИМУМЫ И БОЛЬШОЙ РИСК

Мировой рынок, а вместе с ним и российский, живут предчувствием масштабной коррекции на рынке США, которая может быть связана с банкротством крупных американских корпораций, таких как GE, GM, у которых высокая долговая нагрузка может привести к цепной реакции в виде падения кредитных рейтингов, затем роста доходностей облигаций, далее невозможности обслуживать долг, убежден аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Попытка к коррекции уже предпринималась минувшей осенью, а после отскока S&P500 до 2670 пунктов может начаться вторая волна, считает аналитик.

У индекса Мосбиржи, находящегося в 30 пунктах от максимума, вероятность коррекции еще выше, поэтому на российском рынке лучше занять выжидательную позицию или наполнить портфель защитными активами, предупреждает Антонов.

"В условиях, когда в любой момент могут быть введены дополнительные антироссийские санкции, когда растет резервная ставка ФРС и усиливается отток капитала, может быть, стоит рассматривать доллар и евро как хороший способ пересидеть возможную девальвацию рубля, а возможно, и US Treasuries — как способ инвестировать доллар с доходностью около 2,8% годовых", — считает он.

Для покупки "голубых фишек" сейчас очень неподходящее время, заключает аналитик.