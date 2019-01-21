МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в понедельник днем, инвесторы оценивают риски, связанные с замедлением темпов роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 13.34 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% — до 62,59 доллара за баррель. При этом ранее она, впервые с 7 декабря, преодолела отметку в 63 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28%, до 54,04 доллара за баррель.

Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Статистика из Китая вызвала у инвесторов опасения того, что замедление роста второй крупнейшей экономики мира окажет давление на рост глобальной экономики.

"Вполне вероятно, что торговый конфликт с США сыграл свою роль в замедлении, но инвесторам также следует учитывать, что китайская экономика просто не может расти в течение следующих 10 лет такими же темпами, как в последние 10 лет, так как вступает в силу закон убывающей доходности", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон (Michael Hewson).