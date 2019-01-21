МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексам в отсутствие сильных сигналов.

Неуверенная динамика рынка нефти и выходной день в США поддержали коррекцию на российском рынке.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился с начала торгов на 0,2% — до 2468,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1171,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в понедельник снижался в рамках коррекции после роста на прошлой неделе.

Сползание европейских фондовых рынков и неуверенная динамика рынка нефти поддерживала коррекцию на российских площадках.

Тон ослаблению задавали данные по китайской экономике. Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Статистика из Китая вызвала у инвесторов опасения того, что замедление роста второй крупнейшей экономики мира окажет давление на рост глобальной экономики.

При этом в США в начале недели – выходной. Там отмечается День Мартина Лютера Кинга.

В лидерах снижения оказались акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Алросы" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%). Выросли бумаги АФК "Система" (+4,5%), "Мечела" (+2,6%), "Распадской" (+1,5%), МТС (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения на графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная картина, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Рынку удалось на прошлой неделе преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2450 пунктов, что открывает ему дорогу к историческим максимумам. При этом, в случае ухудшения внешнего фона и углубления коррекции, данная отметка будет оказывать рынку поддержку, а "быки" могут попытаться развернуть над ней рынок и возобновить рост", — добавил он.

Начало недели на российском рынке, ввиду отсутствия торгов в США и иных важных событий, прошло на спокойной ноте, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"В ближайшие дни существует некоторая вероятность нисходящей коррекции (в том числе ввиду положения нефтяных цен вблизи важных сопротивлений), но общий настрой остается благоприятным. Интересные новости могут прийти в том числе со Всемирного экономического форума в Давосе", — добавила она.