МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером снижается к доллару и к евро в рамках коррекции.

Неуверенная динамика нефтяных цен ниже уровня 63 доллара за баррель поддержала коррекционное сползание российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск повышался на 8 копеек — до 66,35 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 75,41 рубля.

РУБЛЬ – СЛЕГКА ВНИЗ

Рубль снижался к евро и к доллару в рамках коррекции после ощутимого роста на прошлой неделе, когда он подобрался к максимумам примерно за месяц против основных резервных валют.

Неуверенная динамика рынка нефти поддерживает умеренное давление на курс рубля. Тон ослаблению задавали данные по китайской экономике. Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Статистика из Китая вызвала у инвесторов опасения того, что замедление роста второй крупнейшей экономики мира окажет давление на рост глобальной экономики.

В итоге доллар и евро повышались вечером к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,15 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар/рубль находится выше 66,10, и в случае неспособности преодолеть поддержку может устремиться к уровню 66,65, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Пара евро/рубль при закреплении выше 75,10 может устремиться к 76, добавила она.

"Медведи" продолжают удерживать американскую валюту ниже сопротивления, расположенного на уровне 67 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это говорит в пользу продолжения негативной динамики. При этом в ближайшие дни продажи доллара будут поддержаны приближением налоговых выплат в РФ, что увеличит предложение валюты со стороны экспортеров", — добавил он.