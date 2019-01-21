МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением после публикации статистики по ВВП КНР, вырос лишь британский индекс FTSE 100 на фоне новостей из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,03%, до 6970,59 пункта, французский CAC 40 сократился на 0,17%, до 4867,78 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,62%, до 11136,2 пункта.

Фондовые индексы Европы оказались под давлением после того, как официальные данные указали на замедление роста ВВП Китая за прошлый год. Так, рост экономики страны за период замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году, показатель оказался лучше официального прогноза властей на уровне 6,5%, при этом став худшим показателем за последние 28 лет.

Наибольшее снижение в индексе DAX показали акции Henkel, которые потеряли 10% стоимости в ходе торгов после публикации предварительной отчетности. Так, согласно предварительным данным, опубликованным ранее компанией, объем ее продаж в 2018 году сократился на 0,5% — до 19,9 миллиарда евро. При этом компания сообщила о намерении увеличить инвестиции в развитие брендов, технологии и инновации.

Определенное давление на торги оказало и то, что рынки США были закрыты в понедельник в связи с праздниками. "Даже несмотря на статистику из Китая, которая дошла до европейских рынков на открытии в понедельник, торговая сессия оказалось несколько тихой из-за недостатка динамики из США", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Spreadex Коннора Кэмпбелла (Connor Campbell).

Британский FTSE 100 закрылся в плюсе после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Выступая в парламенте с заявлением, Мэй пообещала, что будет более тесно, в рамках переговорного процесса по Brexit, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов.