МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг страхового акционерного общества ВСК на уровне "BB-", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Вместе с тем, Fitch вывело рейтинг ВСК из списка пересмотр с возможным дальнейшим понижением, куда он был помещен в июле 2018 года.

"Исключение из списка на пересмотр с возможным понижением отражает мнение Fitch о том, что риск несоответствия нормативным требованиям в рамках дела Urban Group для ВСК исключен", — говорится в релизе.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 9 июля прошлого года признал банкротом пять входящих в Urban Group компаний. ВСК в июле подтвердило заключение договоров страхования ответственности застройщика с компаниями, входящими в Urban Group.

Рейтинг ВСК может быть понижен в случае предъявления к компании каких-либо новых требований по договору поручительства. Понижение также может произойти, если ВСК продемонстрирует резкое ухудшение операционной эффективности. Прогноз по рейтингу ВСК может быть улучшен до стабильного, если снизится подверженность ВСК рискам, связанным с поручительством, пишет Fitch.

Группа ВСК объединяет САО "ВСК", ООО "ВСК — Линия жизни", ООО "БИН страхование", ООО "СК ИНТЕРИ" и ООО "ВСК-Милосердие" (по состоянию на 30 сентября 2018 года). Чистая прибыль группы ВСК по МСФО за первые девять месяцев 2018 года выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6,7 миллиарда рублей, примерно на столько же выросли сборы группы за указанный период — на 40%, до 72,4 миллиарда рублей.