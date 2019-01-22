МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс рубля отступил от внутридневных минимумов вторника, но продолжает умеренно снижаться к доллару и евро, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.10 мск вторника рос на 15 копеек, до 66,54 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 75,57 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,04%, до 62,09 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Рубль в начале дня терял в моменте к доллару и евро 24 и 17 копеек соответственно на ухудшении внешнего фона. Днем отечественная валюта отошла от минимумов, доллар стабилизировался у отметки в 66,55 рубля, евро – у отметки в 75,6 рубля, следует из динамики торгов.

Давление на акции и валюты развивающихся стран возросло на фоне повышения опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики, указывают аналитики "Нордеа банка".

"Накануне МВФ снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020 годы (до 3,5% и 3,6% соответственно). Кроме того, повышение спроса на защитные активы приводит к давлению на нефтяные котировки, что также отрицательно транслируется в динамику рубля", — отмечают они.

В то же время предстоящие аукционы по размещению ОФЗ и фактор налоговых платежей способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля, уверены эксперты.

По оценкам аналитиков Росбанка, объем налоговых выплат до конца текущей недели может составить порядка 1,2 триллиона рублей, из которых 670 миллиардов рублей придется на НДПИ и 330 миллиардов рублей на НДС.

Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют развивающихся рынков выглядят относительно скромными, и закрепление выше 66,5 рубля давалось доллару с определенным трудом, отмечает Юрий Кравченко из "Велес капитала".

ПРОГНОЗЫ

С учетом того, что накануне доллар опускался до минимума за последние полторы недели, можно ожидать, что в ближайшие дни экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам в конце недели, считает Кравченко.

"На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль по-прежнему ориентируемся на диапазон 66-67 рубля за доллар. Фундаментально рубль недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", — отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Аналитики Росбанка обновили свои прогнозы по паре доллар-рубль на 2019 год до 66 рублей с 65,5 рубля в среднем за год на фоне понижения прогнозной траектории цены на нефть на 9 долларов (до 64 долларов за баррель Brent в 2019 году).

Эксперты по-прежнему не ожидают значительных потерь позиций рубля благодаря уверенному профициту текущего счета: по меньшей мере, он может компенсировать как покупки валюты Банком России, так и умеренный отток капитала.