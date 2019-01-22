МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после того, МВФ признал замедление темпов роста мировой экономики, понизив свой экономический прогноз, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск британский индекс FTSE 100 в минусе на 0,37% — до 6944,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 4855,6 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 11118,83 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов во вторник оказался прогноз МВФ по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав замедление темпов роста мировой экономики. При этом, по мнению фонда, ВВП еврозоны в 2019 году будет расти на 1,6%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябре. Ожидания на следующий год прежние — на уровне 1,7%.

В центре внимания рынков остается неопределенная ситуация в Великобритании в том, что касается перспектив Brexit. В понедельник премьер-министр Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного на прошлой неделе. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий "развода".

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает внутренняя статистика. Так, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в сентябре-ноябре снизилась до 4% с уровня августа-октября в 4,1%. В то же время, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе неожиданно вырос до минус 15 пунктов с показателя декабря в минус 17,5 пункта, хотя аналитики ждали его снижения до 18,4 пункта.