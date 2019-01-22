МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Падение цен на нефть к середине дня вторника достигает 2% на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.37 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,06%, до 61,47 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,91%, до 52,99 доллара за баррель.

Мировые инвесторы с пессимизмом отыгрывают новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в понедельник. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно.

"Это был второй пересмотр в сторону понижения за три месяца, и в ближайшем будущем может быть еще понижение прогнозов, если торговая напряженность усилится, Великобритания выйдет из ЕС без соглашения или экономический рост Китая ускорит темпы замедления", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда (Hussein Sayed).

В понедельник в Китае была опубликована статистика, согласно которой рост ВВП страны в 2018 году замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%.

Участники торгов также обратили внимание на данные организации JODI, согласно которым Саудовская Аравия в ноябре добывала 11,093 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом экспорт нефти Саудовской Аравии в ноябре в месячном выражении вырос на 6,9%, до 8,235 миллиона баррелей в сутки.