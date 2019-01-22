МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в минусе вместе с зарубежными площадками, давление на фондовый рынок также оказывают падающие нефтяные котировки, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 15.51 мск терял 0,28% — до 2461,22 пункта, индекс РТС — 0,39%, до 1166,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 7 копеек — до 66,46 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,5 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,72% — до 61,66 доллара за баррель.

"На фоне общего локального ухудшения риск-аппетита на глобальных рынках (европейские фондовые индексы сегодня держатся на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы теряют около 0,6%) российский фондовый рынок умеренно снижается. Корректирующиеся цены на нефть оказывают некоторое давление на акции нефтегазового сектора", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Индекс Мосбиржи еще с осени движется в боковом коридоре, нижняя граница которого находится на уровне 2280 пунктов, а верхняя — на 2500. Текущее снижение рынка не связано с какими-то фундаментальными факторами, просто часть инвесторов фиксируют прибыль по достижению верхней границы коридора, не наблюдая новостей, которые могли бы толкнуть индекс выше максимумов", — комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Среди лидеров роста – бумаги ритейлеров. Депозитарные расписки X5 растут на 1,1%, акции "Магнита" – на 1,12%.

"Накануне "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" договорились о слиянии, и инвесторы склонны полагать, что этот союз, третий по обороту в стране, сможет лучше лоббировать интересы ритейла, а также поможет его участникам справляться с давлением, которое компания "Красное и Белое" испытала перед новым годом. Сделка слияния является признаком оживления рынка ритейла, у инвесторов есть надежда, что потребительский спрос, наконец, начнет восстанавливаться, а реальные доходы домохозяйств после четырехлетнего падения начнут расти", — говорит Антонов из "Алор Брокер".

"Отдельно для потребительского сектора отметим тот факт, что если на протяжении большей части прошлого года мы видели сокращение позиций глобальных фондов в акциях данной группы компаний, то в самом конце прошлого года данная тенденция остановилась (многие наиболее агрессивно сокращающие позиции фонды сократили свои вложения практически до нуля), что приводит к восстановлению акций компаний", — замечает Поддубский из Промсвязьбанка.

Бумаги "Мечела" подскакивали примерно на 4% на сообщении о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита на 1 миллиард долларов. К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" растут на 2,22%, обыкновенные акции – на 3,03%.

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) растут на 2,4% на фоне публикации операционных данных по итогам 2018 года, согласно которым компания отгрузила 4,01 миллиона тонн стальных труб, что на 6% больше показателя 2017 года.

Акции девелоперской группы ПИК поднимаются на 0,3% на фоне публикации операционных данных.

"Акции группы ПИК в целом торгуются с незначительными позитивными изменениями после обнародования операционных показателей по итогам 2018 года, и на общем умеренно негативном фоне выглядят лучше рынка. Операционные данные по итогам 2018 года ПИКа не принесли значительных положительных сюрпризов инвесторам, хотя операционные результаты и оказались чуть лучше ожиданий, что дает право надеяться и на улучшение финансовых показателей по итогам 2018 года. В ближайшее время акции, скорее всего, будут торговаться чуть лучше рынка", — считает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Бумаги "Татнефти" снижаются вместе в бумагами нефтегазового сектора. К текущему моменту ее привилегированные акции опускаются на 0,17%, обыкновенные акции – на 0,23%.

Ранее во вторник глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил РИА Новости, что компания добыла в 2018 году около 29 миллионов тонн нефти, пока планирует в 2019 году добыть столько же.

"Татнефть" показала хорошие операционные результаты, рост добычи, но именно поэтому ее и продают на хороших новостях: компания в целом считается переоцененной по сравнению с другими представителями сектора, ее месторождения в среднем старше. Полагаю, что цель снижения по обыкновенным акциям "Татнефти" составляет как минимум 670 рублей", — полагает Антонов.

В минусе торгуется большинство бумаг нефтегазового сектора, имеющих существенный вес в подсчете индексов. Дешевеют акции "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,06%), "Роснефти" (-1,88%), "Транснефти" (-0,41%), бумаги "Башнефти" (префы – на 0,43%, обыкновенные акции – на 0,36%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,3%, обыкновенные акции – на 0,27%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока на рынках преобладают негативные настроения, что связано с беспокойством по поводу затягивания торгового конфликта между США и КНР, отмечает Соснова из "Фридом Финанс". Снижается и нефть, и в совокупности это находит отражение и на российском рынке акций, добавляет она.

"Пока нет предпосылок к тому, чтобы российские фондовые индексы закрылись с прибавкой, но инвесторы пристальное внимание уделят открытию американского рынка и его фону, поэтому возможность разворота в конце сессии полностью исключить нельзя", — полагает аналитик.

"Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но появляются первые намеки на коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на отметке 2450 пунктов", — отмечает Василий Олейник из "Финама".

Нефть тоже формирует коридор 51-63 доллара за баррель Brent, в США растет объем добычи, поэтому цель текущего движения по нефти, скорее всего, находится в районе середины коридора – 56 долларов, отмечает Антонов из "Алор Брокер". Российский рынок на таком фоне тоже упадет как минимум до середины коридора, до 2380 пунктов, в течение двух следующих недель, полагает он.