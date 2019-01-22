МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Начало нового года оказалось позитивным не только для рынка акций, который торгуется у своих исторических максимумов, но и для рынка облигаций. За счет роста аппетита к риску на мировых площадках увеличился интерес инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к отечественному. Доходность 10-летних ОФЗ с последнего торгового дня 2018 года почти за месяц снизилась до 8,34% годовых.

Опрошенные "Прайм" эксперты отметили в начале года сильный спрос на рублевые инструменты, что обусловлено фундаментальными факторами — более мягкой риторикой ФРС, сильным ростом котировок нефти, укреплением рубля, прогрессом в торговом споре КНР-США.

Тем не менее, ожидая позитивного и прибыльного года, всегда стоит оглядываться на возможные санкционные риски, предупреждают аналитики. Если же вероятные риски не реализуются, год пройдет в позитивном ключе для отечественного рынка долга.

НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ СИЛОЙ

С началом года инвесторы пересмотрели риски, в результате чего практически все рынки продемонстрировали ощутимую повышательную коррекцию после распродаж в конце 2018 года, российский долговой рынок не остался в стороне.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, доходность 10-летних ОФЗ с 28 декабря 2018 года (последний торговый день года, когда российские рынки торговались вместе с зарубежными площадками) по 21 января 2019 года снизилась на 36 б.п. – до 8,34% годовых, индекс доходности корпоративных облигаций – на 27 б.п., до 8,88%.

В лидерах роста оказались наиболее длинные бумаги с наибольшими показателями процентного риска (дюрации) – долгосрочные ОФЗ и корпоративные бумаги, поясняет эксперт. При этом короткие облигации в цене практически не изменились, а накопленный купонный доход (НКД) за 24 календарных дня не смог дать сопоставимого дохода.

Таким образом, максимальный валовой доход (с учетом НКД) за рассматриваемый период принесли 8-15-летние ОФЗ – 3,1-3,6% (47-54% в годовом выражении). В сегменте банковских облигаций в лидерах по доходу также оказались долгосрочные выпуски – ГТЛК (5,5 лет) с доходом 2,3% (35% годовых), а также отдельные выпуски Газпромбанка, РСХБ, Сбербанка (2-3 года) – 1,3-1,4% (20-21% годовых), которые были перепроданы в конце прошлого года.

В корпоративном сегменте в лидерах роста оказался 7-летний выпуск РЖД, который принес доход 3,5% (53% годовых); более короткие выпуски (5-6 лет) РЖД, а также "Газпрома", "Транснефти", МТС принесли 2,0-2,9% (31-44% годовых).

По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Евгения Жорниста, начало года в рублевых облигациях было довольно сильным, цены заметно выросли по отношению к уровням закрытия прошлого года.

"Это и неудивительно, участники рынка готовы формировать более агрессивные позиции в начале года, бумаги выглядят недооцененными", — поясняет он.

Безусловно, основы роста заложили фундаментальные факторы — более мягкая риторика американского регулятора, сильный рост нефти, укрепление рубля и восстановление цен американских акций, прогресс в переговорах по американо-китайской торговле. В таких условиях наиболее выгодными для инвесторов логично стали более длинные, то есть более агрессивные облигации, уточняет аналитик.

С начала года наблюдается ралли в сегменте госбумаг, доходности вдоль кривой опустились примерно на 30-40 б.п., в корпоративном сегменте схожей динамики не наблюдается ввиду его низкой ликвидности, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина.

На данный момент спрос присутствует как со стороны локальных участников, так и нерезидентов, которые увеличили свои позиции в активах развивающихся рынков на фоне того, что ФРС, вероятно, будет повышать базовые ставку в текущем году более медленными темпами, отмечает она.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОД

Жорнист позитивно оценивает перспективы рынка облигаций в 2019 году. Стоимость нефти будет стабильна, серьезные санкции обойдут Россию стороной, а уже во второй половине года инфляция начнет замедляться, что создаст предпосылки, позволяющие Банку России снижать ключевую ставку, полагает он.

По его словам, рынок начнет закладывать эти события в цены заблаговременно, как это обычно и бывает, и цены облигаций будут расти.

"Мы делаем основную ставку на корпоративные облигации качественных корпоративных заемщиков. При сопоставимой дюрации они предлагают неплохую премию к ОФЗ, но для составления портфеля из таких бумаг требуется серьезная экспертиза кредитного качества", — поясняет он. В то же время необходимо учитывать, что корпоративные бумаги в подавляющем большинстве случаев обладают куда более худшей ликвидностью, чем госбумаги, уточняет эксперт.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Однако не все аналитики столь оптимистичны. Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок может быстро смениться оттоком, так как до сих пор неясна ситуация с новыми санкциями против РФ, что является ключевым риском для рублевых активов, считает Стерина.

"Несмотря на то что в ближайшее время могут быть сняты санкции с "Русала", это совсем не означает, что новые санкции против РФ не будут введены. Также до сих пор не понятно, как российская экономика адаптируется к повышению НДС и акцизов. Если инфляционное давление окажется больше, чем ожидалось, то это может привести к более сильному ужесточению денежно-кредитной политики российским ЦБ", — перечисляет она.

Кроме того, для российского рынка присутствует риск коррекции нефтяных котировок: пока нет уверенности, что текущий рост цен имеет устойчивый характер, предупреждает Стерина.

По словам Грицкевича, потенциал дальнейшего роста длинных облигаций практически реализован – премия 10-летних ОФЗ к ключевой ставке ЦБ уже сократилась до 59 б.п. при справедливом уровне в 50 б.п. Для продолжения ралли на российском долговом рынке необходимо кардинальное изменение ожиданий инвесторов по снижению ключевой ставки ЦБ, а также санкционного давления.

Пока поводов для ослабления монетарной политики российским регулятором нет – инфляция остается выше таргета ЦБ в 4%, а введение санкций на российский госдолг рассматривается в качестве одного из основных рисков для облигаций, хотя пока считается маловероятным, говорит эксперт.

"В этом ключе на текущий момент считаем целесообразным сократить процентный риск облигационных портфелей – рекомендуем для покупки среднесрочные выпуски – до 4-5 лет по госбумагам и до 2-3 лет — по корпоративным бондам. Для консервативных инвесторов рекомендуем включить в портфель ОФЗ, привязанные к ставке RUONIA, а также инфляционные госбумаги", — перечисляет аналитик.

Жорнист считает, что в этом году стоит вкладываться в российские рублевые облигации. По его словам, в настоящее время можно говорить о замедлении роста мировой экономики, но никак не о рецессии. Ожидаемое замедление мировой экономики не окажет негативного влияния на цены рублевых облигаций. На этом фоне доходности рублевых облигаций продолжат снижаться, и по итогам 2019 года инвесторы в рублевые облигации смогут получить двузначную доходность, заключает эксперт.