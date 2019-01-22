МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах во вторник умеренно снижается к доллару и пытается расти к евро, игнорируя падение нефтяных котировок марки Brent более чем на 2%, отечественную валюту поддерживает налоговый период, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск вторника рос на 6 копеек — до 66,45 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 75,43 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,2% — до 61,36 доллара за баррель.

"Во вторник российский рубль торгуется в незначительном минусе к доллару. Большая часть валют развивающихся рынков также демонстрирует отрицательную динамику по отношению к доллару на фоне ухудшения настроений инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики, а также отсутствия прогресса в переговорах между США и Китаем. Фактором давления на рубль также выступает локальное снижение цен на нефть, которое балансируется оказываемой рублю поддержкой в виде крупных налоговых выплат, приходящихся на 25-28 января", — отмечает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ПОДДЕРЖИВАЕТ РУБЛЬ

Рубль отыграл к вечеру большую честь потерь вторника к доллару и евро.

"Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная до 8,01%, а месячная осталась на уровне 8,23%. На примере ставок мы наблюдаем характерную для налогового периода ситуацию краткосрочного спроса на рублевые ресурсы. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 17-го выпуска на 72,961 миллиарда рублей при спросе почти 126,006 миллиарда рублей. ЦБ смог реализовать весь предложенный объем при средневзвешенной ставке 8,16%. ЦБ РФ 18 января купил валюту для Минфина всего на 7,04 миллиарда рублей. То есть можем отметить тот факт, что в день ослабления рубля регулятор не проводил активную скупку валюты, чтобы не усугубить положение", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

Рубль удерживает позиции на фоне сохранения повышенных уровней риск-аппетитов инвесторов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Он замечает, что во вторник принятие инвесторами риска испытывает некоторое давление, исходящее от новостей о понижении прогнозов МВФ по росту мировой экономики, однако, на его взгляд, существенных предпосылок для усиления пессимизма в настроениях рынка сейчас нет.

"Аналогичная динамика наблюдается и на нефтяном рынке — котировки скорректировались на уровни ниже 62 долларов. По нашим оценкам, фиксация нефтяной конъюнктуры выше уровней 60 долларов сейчас является комфортной для движения курса рубля, в свою очередь позволяя рублевому активу сохранять инертность к коррекционным движениям в нефти. Ожидаем, что с окончанием действия поддержки налогового периода курс рубля может продемонстрировать некоторое ослабление, однако без дополнительных факторов давления оно вряд ли будет носить масштабный характер", — прокомментировал он РИА Новости.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может избежать неприятностей из-за повышенного спроса на рублевые ресурсы перед размещением ОФЗ и на фоне налогового периода, считает Кочетков из "Открытие брокер".

Потенциал укрепления рубля довольно ограничен, считает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин. На его взгляд, в текущей ситуации рубль скорее будет торговаться в пределах 66-67 рублей за доллар, уравновешивая влияние разнонаправленных факторов.

В ближайшее время возможно продолжение колебаний курса доллара США вокруг 66,5 рубля за доллар, полагает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс". Для евро актуальным останется уровень около 75,5 рубля, добавляет аналитик.