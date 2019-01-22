МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник демонстрируют снижение до 1,2%, инвесторы опасаются замедления роста мировой экономики после доклада МВФ и статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.22 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,74%, до 24524,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04%, до 7082,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,91%, до 2646,32 пункта. В понедельник американские рынки были закрыты в связи с днем Мартина Лютера Кинга.

"Самый большой повод для беспокойства — это замедление роста мировой экономики", — сообщил агентству Рейтер старший рыночный стратег National Securities Арт Хоган (Art Hogan).

В первый день торгов после праздников инвесторы США отыгрывают официальную статистику по Китаю, а также данные доклада Международного валютного фонда (МВФ). Так, в понедельник стало известно, что рост ВВП КНР за прошлый год замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%. Позднее в этот же день МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно.

В целом данные вызвали снижение фондовых рынков. Индексы Азии во вторник закрылись снижением, при этом биржи Китая опустились на 1,2%. Биржи Европы снижаются во вторник на 0,5-1%.

Негативная статистика по рынку недвижимости США при этом не оказала сильного влияния на рынки страны. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября — до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.