ЛОНДОН, 22 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Основатель и глава британской компании Dyson Джеймс Дайсон, выступавший за выход Британии из ЕС, принял решение о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из города Малсбери в графстве Уилтшир, сообщила во вторник компания.

Перенос главного офиса в азиатскую страну компания связывает с планами по запуску производства электромобиля, а также возможностями азиатского рынка. При этом предстоящий Brexit на решение компании не повлиял, отмечается в сообщении.

"Все большее число клиентов Dyson и производственных операций в настоящее время находятся в Азии. Этот сдвиг произошел в течение некоторого времени и ускорится, когда Dyson выведет свой электромобиль на рынок", — сообщила компания.

Согласно обнародованным планам, большая часть руководства в скором времени будет базироваться в Сингапуре, "что позволит им быстро и эффективно принимать правильные решения для Dyson".

В октябре прошлого года компания заявила, что намерена производить свои электромобили на заводе в Сингапуре из-за более широкого потенциала азиатского рынка. Ожидается, что первые электрокары будут выпущены в 2021 году. Общий объем инвестиций в новый проект оценивался в размере около двух миллиардов фунтов стерлингов.

Dyson — британский производитель бытовых электроприборов. Компания основана в 1992 году изобретателем Джеймсом Дайсоном. Штаб-квартира расположена в Малмсбери на юге Англии. Продукция компании продается в 75 странах, 90% устройств Dyson — за пределами Великобритании.