МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Росбанк установил ставку первого купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк планировал разместить облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, первоначально ориентируя инвесторов на ставку купонов в диапазоне 8,95-9,1% годовых (соответствует доходности к погашению 9,15-9,31% годовых). В ходе сбора заявок банк снизил ориентир купонов до 8,9-8,95% годовых (доходность 9,1-9,15% годовых).

Заявки на облигации банк собирал во вторник, техническая часть размещения предварительно назначена на 29 января.

Банк намерен разместить трехлетние облигации с полугодовыми купонами. Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2017 года.