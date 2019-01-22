МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги вторника отрицательной динамикой на фоне удешевления акций банковского сектора и неопределенности вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,99%, до 6901,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 4947,53 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 11090,11 пункта.

Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS AG закрыли торги снижением на 3,17% после публикации финотчетности. Организация сообщила о росте чистой прибыли в 5 раз по итогам 2018 года, до 4,9 миллиарда долларов, однако инвесторы обратили внимание на отток средств в подразделении UBS по управлению активами в размере около 8 миллиардов долларов.

Вслед за UBS в "красной зоне" закрыли торговую сессию другие крупнейшие европейские банки. Бумаги британского HSBC упали в цене на 1,34%, французского BNP Paribas — на 1,86%, испанского Santander — на 0,82%.

Давление на индексы продолжала оказывать неопределенность вокруг Brexit. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза, намеченного на 29 марта, взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Таким образом, Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий "развода". Голосование по новому плану состоится 29 января.