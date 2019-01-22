МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций на фоне ослабления рубля снизился по индексу РТС, индекс Мосбиржи сумел выйти в символический плюс, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на символические 0,02% — до 2468,73 пункта, индекс РТС снизился на 0,11%, до1169,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.41 мск рос на 14 копеек — до 66,53 рубля, курс евро — на 16 копейки, до 75,61 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,02% — до 61,47 доллара за баррель.

"Отечественные торговые площадки открылись снижением на 0,5 – 0,6%, после чего уперлись в довольно плотную поддержку, которую потом еще дважды (в районе 14.30 мск и 18.00 мск) попытались проверить на прочность. Не вышло. После чего вернулись на стартовые позиции, что на таком внешнем фоне более чем оправданно. К слову, мы в который раз подряд выглядим заметно сильнее большинства зарубежных фондовых рынков", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА

Среди лидеров роста – бумаги ритейлеров. Депозитарные расписки X5 Retail Group выросли на 2,97%, акции "Магнита" – на 1,45%, "Детского мира" – на 0,54%.

"В последнее время розничный сектор является основным поставщиком положительных новостей. Инфляция к середине января оказалась не столь высокой, как ожидали экономисты, а расходы россиян приблизились к докризисным уровням", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытия брокер".

Соответственно, на торгах во вторник бумаги X5 Retail Group, "Магнита" и "Детского мира" вновь были среди самых активно растущих бумаг, добавляет он.

Бумаги "Мечела" подскакивали на порядка 4% на сообщении о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита на 1 миллиард долларов. К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" выросли на 2,75%, обыкновенные акции – на 2,79%.

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) поднялись на 2,21% на фоне публикации операционных данных по итогам 2018 года, согласно которым компания отгрузила 4,01 миллиона тонн стальных труб, что на 6% больше показателя 2017 года.

"Бумаги ТМК после публикации операционных результатов за прошлый год поднялись к максимумам с декабря. При этом с технической точки зрения они пытаются закрепиться выше среднесрочного сопротивления 55,8 рубля, преодоление которого откроет дорогу в район 57,65 рубля. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения, однако "быкам" лучше дождаться закрепления по итогам дня выше указанного сопротивления", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Как сообщил РИА Новости глава госбанка Андрей Костин ВТБ, второй по активам российский банк, сохраняет ожидания по размеру чистой прибыли по МСФО на уровне 170 миллиардов рублей по итогам 2018 года, может быть, результаты будут больше. Днем на этом фоне акции ВТБ поднимались примерно на 1%. К закрытию торгов акции ВТБ выросли на 0,57%.

"Если ВТБ получит прибыль 0,013 рубля на акцию, то при условии выплаты 25% акционерам, дивидендная доходность составит 8,8%. Это очень хороший показатель сейчас и один из драйверов роста бумаги", — комментирует РИА Новости Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Акции девелоперской группы ПИК выросли на 0,5% на фоне публикации операционных данных.

"Сейчас очевидно, что спрос на жилье остается высоким, объем строительства увеличился примерно на 5%, и настолько же выросли цены. Я полагаю, что спрос в этом году будет устойчивым, если инфляция не разгонится выше 6%, и рост цен в пределах 5% в год не снизит число заявлений на ипотеку. Бумаги ПИК уже, на мой взгляд, отыграли большую часть потенциала, целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет 400 рублей", — считает Ващенко.

Впрочем, среди лидеров снижения оказались акции "Алросы" (-2,49%), ОГК-2 (-2,24%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,86%), "Русала" (-1,77%) и акции "Русгидро" (-1,69%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ввиду отсутствия положительного новостного фона, в среду Нечаев из НПФ "Согласие" ожидает открытия индекса Мосбиржи около отметки 2455 пунктов и его снижение к уровню 2445 пунктов. В лидерах роста, скорее всего, мы увидим акции ПАО "Полюс", АФК "Система" и Polymetal, полагает аналитик.

В России операционные результаты за четвертый квартал представит X5 Retail Group, а в "Ростелекоме" пройдет заседание совета директоров, напоминает Коренев из "Финама".