ЛОНДОН, 23 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году вырос на 20%, до 95,7 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с итогами за 2017 год, следует из отчета консалтинговой компании Deloitte.

По данным компании, в период с 2015 по 2017 год Великобритания привлекла совокупно 140,36 миллиарда долларов, что больше, чем приток прямых инвестиций в такие экономически сильные страны ЕС, как Германия (50,074 миллиарда долларов) и Франция (43,9 миллиарда долларов).

Deloitte также назвал Лондон самым привлекательным городом в мире для прямых инвестиций.

Комментируя отчет консалтинговой компании, министр по международной торговле Великобритании Лиам Фокс отметил, что привлеченные данные красноречивы — инвесторы верят в фундаментальную силу британской экономики, благодаря рынку труда, инновациям, прозрачной системе регулирования и эффективному налоговому режиму.

"Мы находимся на подъеме, и благодаря тому, что министерство по международной торговле уже работает над нашей независимой торговой политикой после Brexit, мы сможем уверенно поместить Великобританию в центр самых быстрорастущих регионов мира", — приводятся слова Фокса в сообщении министерства.