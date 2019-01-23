МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем примерно на 1%, отыгрывая падение предыдущего дня, достигавшее 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,02% — до 62,13 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,89%, до 53,48 доллара за баррель.

Цены растут после снижения днем ранее на фоне биржевой волатильности и опасений за темпы роста мировой экономики, которые усилились после понижения прогноза по ним со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Японии. Согласно опубликованным данным, в 2018 году страна импортировала 3 миллиона баррелей нефти в сутки, что является самым низким показателем с начале ведения статистики в 1979 году.

Кроме того, инвесторы ждут статистику от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю по 18 января, которая будет опубликована вечером. На предыдущей неделе запасы в стране снизились на 650 тысяч баррелей, и инвесторы хотят понять, сохраняется ли тенденция к их сокращению.