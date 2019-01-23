МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций близок к историческому максимуму по индексу Мосбиржи — 2501,78 пункта — и к психологической отметке в 1200 пунктов по индексу РТС, следует из динамики торгов среды.

Индекс Мосбиржи к 14.39 мск рос на 0,83%, до 2489,13 пункта, индекс РТС — на 1,29%, до 1184,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 36 копеек, до 66,18 рубля, курс евро — также на 36 копеек, до 75,20 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,76%, до 61,97 доллара за баррель.

Индексу Мосбиржи в целом открыта дорога к историческому максимуму, считает Елена Кожухова из "Велес капитала".

Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не запланировано, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов, считает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Татнефти" (привилегированные акции дорожают на 3,59%, обыкновенные акции – на 3,52%), акции ОГК-2 (3,29%), обыкновенные акции "Россетей" (3,2%), акции "Русгидро" (1,97%), а также акции ТГК-1 (1,97%), "Магнита" (1,79%) и бумаги Сбербанка (привилегированные акции — на 1,67%, обыкновенные акции – на 1,27%).

Акции ФСК ЕЭС подскакивают на 3,48%. Они растут на повышенном объеме и поднялись к максимумам с октября прошлого года, указывает Кожухова. Индикаторы теханализа предупреждают о краткосрочной перекупленности бумаг, но разворотных сигналов пока не поступает, замечает она. "О рисках нисходящей коррекции можно будет говорить при падении по итогам дня ниже 0,16 рубля. Наращивать длинные позиции с перспективой движения в район 0,1675 рубля и выше стоит при закреплении выше 0,1646 рубля", — рекомендует аналитик.

Акции "Алросы" увеличиваются в цене на 0,64% после значительного снижения во вторник. Поддержку акциям оказывает сообщение журналистам гендиректора компании Сергея Иванова в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе о том, что компания выполнила план добычи алмазов в 2018 году и планирует рост показателя в 2019 году.

Среди лидеров снижения – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,04%), префы группы "ГАЗ" (-1,11%), акции ТМК (-1,17%), префы "Лензолота" (-1,2%), акции "ЮТэйра" (-1,21%), "Иркута" (-1,42%), "Обуви России" (-2,27%).

Депозитарные расписки компании X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", умеренно снижаются (-0,52%), несмотря на позитивные операционные данные.

Так, X5 увеличила чистую розничную выручку в четвёртом квартале на 17,1% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 420,883 миллиарда рублей, а по итогам всего года — на 18,5%, до 1,525 триллиона. Продажи "Пятерочки" за этот период выросли на 19,7%, до 1,198 триллиона рублей, "Перекрестка" на 23,5%, до 230,848 миллиарда, "Карусели" — на 1,7%, до 90,818 миллиарда.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, позитивно оценили представленные компанией данные.

Аналитик ИК "Велес капитал" Артем Михайлин полагает, что X5 Retail представил неплохие операционные результаты. Чистая розничная выручка продолжила замедляться в квартальном выражении, но сопоставимые продажи продемонстрировали значительный рост относительно слабой динамики третьего квартала, указывает он. Бумаги X5 значительно выросли накануне и текущая небольшая коррекция выглядит в данном контексте оправдано, на его взгляд.

"Мы считаем, что в целом результаты сильные. Рост выручки в четвертом квартале замедлился, так как замедлился рост торговой площади. При этом рост сопоставимых продаж в четвертом квартале ускорился, что должно поддержать рентабельность по EBITDA компании. В то же время сильные результаты компании уже были в цене… Кроме того, бумага сильно выросла за последние несколько месяцев (плюс 38% с середины октября), в то время как индекс РТС вырос с того момента всего на 4%", — говорит он.