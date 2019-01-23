МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC 31,3 млрд долл

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,56 млн барр

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь) 37 тыс 16,5 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (декабрь) -6,4 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (декабрь) 5,1% 5,1%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,7 49,9
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49 50,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,5 51,3
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,8 52,1
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,4 51,4
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 51,1 51,4
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,2 51,5
15:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (январь) 0% 0%
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам -0,4% -0,4%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,3% 0,3%
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 220 тыс
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 53,8 53,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 54,4

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 54,4 54,1
19:00 USD США — Запасы сырой нефти -2,683 млн барр -0,435 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,743 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.01) 472,6 млрд долл (на 11.01)

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 