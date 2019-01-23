МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером опускается, инвесторы возвращаются к более рисковым активам, что негативно сказывается на котировках металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,75 доллара, или на 0,14% — до 1281,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,05% — до 15,332 доллара за унцию.

Инвесторы в среду обращаются к рисковым активам. Так, биржи США растут на фоне сильных данных финотчетности компаний страны, в частности IBM, United Technologies и Procter & Gamble. Все три компании входят в индекс крупнейших фирм США — Dow Jones, а их акции дорожают в ходе торгов на 7,8%, 4,7% и 5% соответственно.

Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому в случае ослабления волатильности фондовых рынков спрос на металл снижается, что приводит к его удешевлению.