МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся на пиковых значениях, обновив максимумы с октября 2018 года по основным индексам, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,92% — до 2491,49 пункта (поднимался до 2493,06 пункта), индекс РТС — на 1,43%, до 1186,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск снижался на 43 копейки — до 66,1 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 75,25 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent ближе к закрытию торгов на российском фондовом рынке перешел к снижению и опускается на 0,18% — до 61,39 доллара за баррель.

"Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне… и сразу же пошел вверх. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик", — отмечает Евгений Корюхин из "Алор Брокер".

Оптимизм на российском рынке во многом связан с внутренними факторами, замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Во-первых, обсуждение норм потребления перешло в очередную более практичную фазу. Это предполагает расширение возможностей получения прибыли в электроэнергетике, рост которой ранее сдерживался регулируемыми тарифами. Соответственно, среди растущих бумаг оказалось множество компаний сектора. Плюс растут бумаги Сбербанка, от которого всё ещё ждут повышение дивидендных выплат по итогам 2018 года. И, наконец, нефть пытается вернуться выше 62 долларов за баррель Brent, что позитивно для нефтяников и всего фондового рынка РФ", — комментирует аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — бумаги "Татнефти" (привилегированные акции — на 4,75%, обыкновенные акции — на 4,46%), обыкновенные акции "Россетей" (3,39%), акции банка "Санкт-Петербург" (2,61%), ФСК "ЕЭС" (2,45%), "Магнита" (2,38%), а также акции ОГК-2 (2,29%), МТС (2,28%), обыкновенные акции "Мечела" (2,03%) и бумаги Сбербанка (привилегированные акции — на 1,62%, обыкновенные акции — на 1,18%).

Акции "Татнефти" дорожают после заявления компании о сохранении в 2019 году добычи нефти на уровне 2018 года, а также о корректировке инвестпрограммы на 2019 год, которая составит 127,3 миллиарда рублей, отмечает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие". Акции ФСК "ЕЭС" растут на фоне увеличившейся выработки электроэнергии, добавил аналитик.

"Лучше рынка выглядят акции Сбербанка, возможно, это связано с продолжением притока средств иностранных инвесторов. Это хороший сигнал для продолжения роста рынка в целом, а бумаги банка можно подержать до достижения ими 215 рублей", отмечает Корюхин из "Алор Брокер".

Среди лидеров снижения — префы группы "ГАЗ" (-3,47%), акции ЧТПЗ (-1,87%), депозитарные расписки En+ (-1,64%), акции ТМК (-1,35%), ТГК-14 (-1,23%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,79%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Уровнем поддержки для индекса Мосбиржи на данный момент выступает отметка 2455 пунктов, уровнем сопротивления — 2500. Для преодоления исторических максимумов потребуются сильные позитивные новости, которых на данный момент на рынках не наблюдается. По нашим прогнозам, индекс Мосбиржи на завтрашней торговой сессии консолидируется в диапазоне 2475-2485 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1175-1180", — говорит Нечаев из НПФ "Согласие".

Если оптимизм на рынках не иссякнет, завтра рынок акций РФ откроется ростом и перепишет исторические максимумы по индексу Мосбиржи, отмечает Корюхин из "Алор Брокер".

Операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год опубликуют "Алроса", "Лента" и "Полюс", напоминает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

"Рублевый индикатор расположен недалеко от исторического максимума 2501 пункт, а долларовый — у максимума октября прошлого года 1202 пункта. Техническая картина в целом не препятствует движению индексов к указанным пикам", — считает она.