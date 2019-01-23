МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается на перспективах скорого завершения шатдауна — временного сокращения работы министерств и ведомств США из-за отсутствия бюджета, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.06 мск курс евро к доллару рос до 1,138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1358 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,65 иены за доллар со 109,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 96,13 пункта.

"Существует множество факторов, в том числе небольшой прогресс в решении проблемы шатдауна в США, а также возможное предотвращение жесткого Brexit в Великобритании, что повышает популярность рисковых активов и толкает доллар вниз", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков финансовой компании Brown Brothers Harriman.

Сенатор США демократ Марк Уорнер представил во вторник законопроект о предотвращении шатдауна. По предложению сенатора, финансирование должно автоматически продолжаться для всех учреждений по бюджету предыдущего года, как это делается в большинстве стран. Сенатор при этом предложил не продлевать автоматически бюджет Белого дома и Конгресса в расчете, что это заставит переговорщиков искать компромисс.

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной шатдауна стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.

Ослабление политической напряженности вызывает падение спроса на безопасные активы. На валютном рынке такими активами, служащим для хеджирования рисков, традиционно являются доллар, японская иена и швейцарский франк.