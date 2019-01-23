МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля сильнее растет к доллару, чем к евро, укрепляющемуся на международном валютном рынке форекс, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.40 мск среды снижался на 45 копеек — до 66,09 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 75,28 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вечером перешел к снижению и падает на 0,94% — до 60,92 доллара за баррель.

"На валютной секции Московской биржи российский рубль отыграл потери предыдущих сессий и смог подняться к локальным максимумам", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ КОРРЕКЦИЮ В НЕФТИ

Курс рубля на вечерних торгах в среду продолжает расти к доллару и евро, несмотря на наметившуюся коррекцию в нефтяных котировках после дневного роста в район 62 долларов за баррель.

При этом рубль стал ощутимее укрепляться к американской валюте, которая также теряет свои позиции на форексе. Доллар уже снижался на 0,75% — до 66,35 рубля, в то время как евро теряет порядка 0,4%.

"В конце недели предстоит пик налогового периода (в т.ч. выплаты по НДПИ), поэтому экспортёры заранее конвертируют выручку, что поддерживает рубль, несмотря на неудачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ", — комментирует укрепление отечественной валюты Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

"Отметим, что рубль укрепляется, несмотря на слабость рынка энергоносителей, где второй день подряд преобладают "медвежьи" настроения, а нефть марки Brent так и не смогла закрепиться выше 62,5 доллара за баррель. Однако приближение налоговых выплат, способствующее росту предложения валюты со стороны экспортеров, поддерживает рубль. Это приводит к тому, что американская валюта вплотную подошла к минимумам недели. При этом основной технической поддержкой для нее продолжает оставаться уровень 65 рублей", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пользу рубля продолжит играть приближение пика налоговых выплат (пятница и понедельник) и пока против рубля играть рано, считает Евгений Корюхин из "Алор Брокер".

В четверг состоится заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики, напоминают аналитики "ВТБ Капитала". "Между тем его главе Марио Драги предстоит решать непростую задачу: у ЕЦБ, прекратившего покупку активов в конце прошлого месяца, практически не осталось эффективных инструментов на случай развития экономической рецессии или возникновения долгового и банковского кризиса", — добавляют они.

Пара евро-рубль расположилась у поддержки 75,1 рубля, преодоление которой откроет дорогу к 74,6 рубля, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".