МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Промсвязьбанк проводит необходимые работы для обеспечения работоспособности сайта банка после вступления в силу 1 февраля изменений в системе доменных имен (DNS), сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

В среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда наступает так называемый DNS Flag Day и вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ.

В частности, как предупредил институт, в "красной зоне" находится сайт Промсвязьбанка, который с 1 февраля может полностью перестать работать без обновления ПО.

"Ответственные подразделения банка в курсе изменений в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля. Были запланированы и проводятся необходимые работы для обеспечения работоспособности сайта банка после вступления в силу указанных изменений", — сообщили в Промсвязьбанке.