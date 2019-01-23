МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк подготовил план по устранению возможности нестабильной работы своего сайта в связи с переходом на новые стандарты протокола DNS, до 1 февраля проведет необходимые технические работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

В среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда наступает так называемый DNS Flag Day и вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ. Институт также предупредил, что в "желтой зоне" находится сайт Сбербанка, который с 1 февраля может работать нестабильно без обновления ПО.

"Заранее ИТ-службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта Сбербанка согласно плану будут выполнены в срок до 1 февраля", — сообщили в пресс-службе банка.