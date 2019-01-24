МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после небольшого снижения на открытии торгуется у уровня предыдущего значения в паре с долларом и перешел к слабому росту против евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 1 копейку — до 66,08 рубля, курс евро снижается на 5 копеек — до 75,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

Позже курс доллара перешел к падению и опустился ниже 66 рублей.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,51% — до 60,83 доллара за баррель.

Курс доллара в начале торгов поднимался на 7 копеек, евро — на 10 копеек.