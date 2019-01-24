МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Акции французского автопроизводителя Renault дешевеют на открытии торгов на бирже Euronext во Франции на 1% после того, как Карлос Гон подал в отставку с поста главы компании, следует из данных торгов.

По состоянию на 11.13 мск акции Renault дешевели на 1,11%, до 56,8 евро за штуку.

В четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил агентству Блумберг, что Карлос Гон подал совету директоров компании Renault прошение об отставке с поста главы компании. Теперь отставка Карлоса Гона должна быть принята советом директоров, заседание которого состоится в четверг.

Гон занимал пост генерального директора и председателя совета директоров Renault.

Гон был арестован в ноябре по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).