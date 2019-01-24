МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные европейские индексы в четверг преимущественно поднимаются в ожидании заявлений Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам первого в текущем году заседания, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08% — до 6837,25 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,54%, до 4866,57 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,43%, до 11117,49 пункта.

На четверг запланирована встреча ЕЦБ, которая станет первой в текущем году. Рынки не ожидают изменения монетарной политики — согласно прогнозам, ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне. При этом инвесторы ждут от регулятора сигналов относительно перспектив его политики. По итогам декабрьской встречи ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца 2018 года.

В то же время рост на биржах ограничивает статистика из Европы. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе упал до 50,7 пункта с 51,1 пункта в декабре, обновив минимум более чем за 5 лет. При этом аналитики ждали роста показателя.

Участники торгов также следят за событиями вокруг занимавшего руководящие должности в Nissan и Renault Карлоса Гона, который был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. В четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил агентству Блумберг, что Гон подал совету директоров Renault прошение об отставке с поста главы компании. Теперь его отставка должна быть принята советом директоров, заседание которого состоится в четверг. В то же время акции компании почти не отреагировали на эту новость: в начале торгов они дешевели на 1%, а потом перешли к слабому росту.