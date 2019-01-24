МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем на рисках введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы на фоне развития политического кризиса в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 61,29 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,3%, до 52,78 доллара за баррель.

Как сообщило венесуэльское подразделение агентства Рейтер на своей странице в Тwitter в среду, администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести нефтяные санкции против Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В свою очередь президент США Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. В среду Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис.

Как считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство MarketWatch, введение санкций позволит Штатам отказаться от поддержки Венесуэлы, в том числе заблокировать кредиты МВФ, а также потенциально вводить санкции против стран, ведущих бизнес с Мадуро. По данным управления энергетической информации минэнерго США, страна в октябре 2018 года импортировала около 17,7 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы.