МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару на фоне слабой статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,138 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,8 иены за доллар с 109,59 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,27%, до 96,38 пункта.

Разочарование рынкам принесли данные исследовательской организации Markit Economics. Она сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе упал до 50,7 пункта с 51,1 пункта в декабре, обновив минимум более чем за 5 лет. При этом аналитики ждали роста показателя.

Кроме этого, инвесторы воздерживаются от позиций по евро в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Инвесторы ждут от регулятора сигналов относительно перспектив его политики: ожидания рынков сходятся на том, что он предпочтет сохранять мягкую кредитно-денежную политику на протяжении длительного периода времени на фоне ослабления темпов роста мировой экономики. По итогам декабрьской встречи ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца 2018 года.

Валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что евро может протестировать отметку в 1,1310 доллара за евро после выступления главы ЕЦБ Марио Драги и учитывая слабую статистику в еврозоне.