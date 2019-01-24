МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за акциями большинства компаний нефтегазового, металлургического и горнодобывающего секторов после попыток подрасти в первой половине торгового дня, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 0,45% — до 2480,31 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1184,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек — до 65,93 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 74,79 рубля.

Цены на нефть после утреннего роста также ушли в минус. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,77% — до 60,67 доллара за баррель.

"С одной стороны на котировки давит негативная валютная переоценка акций сырьевых компаний на фоне укрепления рубля. Отчасти сказывается… дешевеющая нефть. Соответственно, на этом фоне проседают отраслевые бенчмарки "Нефти и газа" (-1,33%), "Металлов и добычи" (-0,77%). Вместе с тем негатив компенсируется ростом в акциях телекомов, электроэнергетики и потребсектора на фоне публикации отчетов и ожиданий относительно дивидендов", — комментирует Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

ВЕНЕСУЭЛА УДАРИЛА ПО "РОСНЕФТИ"

Акции "Роснефти" падают на 3,23%, обновляя минимумы за месяц на фоне политического кризиса в Венесуэле.

"Явным аутсайдером дня являются акции "Роснефти", они теряют… на новостях о госперевороте в Венесуэле. Компания вкладывала большие деньги в нефтяную отрасль этой страны, и теперь судьба всех этих проектов под большим вопросом", — комментирует Василий Олейник из "Финама".

Акции "Роснефти" движутся к нижней границе среднесрочного "боковика" (405-440 рублей), в котором пребывают с ноября, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Технические индикаторы при этом указывают на усиление нисходящего тренда и предупреждают, что поддержка на уровне 405 рублей может быть пробита с перспективой движения в район 390 рублей. Отскок наверх от поддержки может вернуть бумаги в район 415-420 рублей.

В минусе торгуется и большинство других бумаг нефтегазового сектора, имеющих существенный вес в подсчете индексов. Дешевеют акции "Газпром нефти" (-0,8%), "Транснефти" (-1,06%), бумаги "Башнефти" (префы – на 0,62%, обыкновенные акции – на 1,18%), бумаги "Татнефти" (префы – на 0,66%, обыкновенные акции – на 1,70%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,79%, обыкновенные акции – на 1,63%).

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Также среди аутсайдеров — акции АФК "Система" (-3,05%), НЛМК (-2,66%), бумаги "Мечела" (префы падают на 1,95%, обыкновенные акции – на 1,67%), акции "Распадской"(-1,6%), ММК (-1,15%), "Северстали" (-1,65%), Московской биржи (-2,21%).

"Компания "Алроса" (-0,02%) опубликовала операционные результаты за четвертый квартал, которые были не совсем позитивными. Добыча алмазов снизилась на 2% из-за сезонного фактора. В этой связи частичная фиксация прибылей по акциям данной компании может незначительно сбить восходящий тренд с начала текущего года. Акции компании могут скорректироваться до 99,7 рублей за бумагу", — комментирует Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Акции "Полюса" снижаются на 0,87% на фоне публикации операционных данных за четвертый квартал и весь 2018 год. В частности, в четвертом квартале компания снизила добычу золота на 8% в квартальном выражении — до 637 тысяч унций. Выручка от продаж сократилась на 7% — до 764 миллионов долларов.

После публикации операционных данных дешевеют также акции ритейлера "Лента" (-1,8%). Аналитики "Атона" и "ВТБ Капитала" отмечают замедление роста выручки в квартальном выражении. В четвертом квартале 2018 года компания увеличила выручку на 6,6% в годовом выражении — меньше, чем третьем квартале.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки компании X5 Retail Group (2,99%), акции банка "Санкт-Петербург" (1,36%), ФСК "ЕЭС" (1,2%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,19%), акции "Русала" (1,12%), а также обыкновенные акции Сбербанка (1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца основной сессии на Московской бирже инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся, полагает Олейник.

"Российский фондовый рынок с начала года стал одним из самых быстрорастущих в мире, +7% в рублях и +12% в долларах США. Индекс Мосбиржи торгуется на октябрьских максимумах, игнорируя риски санкций против России и торговые войны между США и Китаем. Мы считаем рост чрезмерным и ждем консолидацию вблизи 2400 по индексу Мосбиржи", — прокомментировал ситуацию на рынке главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

По его предположению, основные индексы рынка акций РФ вряд ли вырастут выше, в противном случае это будет означать дальнейшее снижение страновой премии до санкционных уровней.