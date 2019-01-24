МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине торгового дня сильнее растет к евро, чем к доллару, укрепляющемуся на международном валютном рынке форекс, поддержку отечественной валюте оказывает приближение пика налогового периода, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.56 мск четверга снижался на 13 копеек — до 65,94 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 74,75 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,96% — до 60,55 доллара за баррель.

"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МАКСИМУМЫ

Рубль практически сразу после незначительного снижения на старте торгов перешел к росту и уже в первой половине дня обновил двухмесячные максимумы к доллару и евро. В течение торгов пара доллар-рубль смогла опуститься до 65,83 рубля (минимум с 23 ноября 2018 года), пара евро-рубль опускалась до 74,59 рубля (обновив минимум с 1 ноября 2018 года).

На рынке форекс евро снижается к доллару на 0,47%.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. ЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.

С учетом большого количества сигналов и прогнозов, свидетельствующих о замедлении глобального экономического роста, инвесторы ждут реальных прорывов в решении ключевых проблем, как на торговом, так и на внешнеполитическом фронте, отмечает аналитик "БКС Брокер" Бабин Дмитрий.

"Тем не менее, рубль на этом фоне демонстрирует лидирующую динамику, поддерживаемый повышенным спросом на российские активы со стороны иностранных инвесторов, а также фактором налогового периода", — добавляет он.

"Сильный драйвер для рубля — налоговый период, пик которого приходится на завтрашний день, когда ожидаются крупные налоговые выплаты по НДС", — добавляет Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если даже при относительно слабом внешнем фоне у рубля находятся силы для укрепления, то при улучшении фона это укрепление может довести курс до 65 рублей за доллар, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Рублю, безусловно, сильно помогают стремительно улучшающиеся перспективы для развивающихся рынков в связи с вероятным разворотом вектора монетарной политики Федрезерва США, отмечает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Доходности, на которые рассчитывали в американских инструментах инвесторы, по ходу действий не материализуются — а значит, необходимо искать альтернативные высокодоходные инструменты "где-то на стороне". Россия… представляет в моменте довольно привлекательный рынок ввиду того, что в продолжение правительственного шатдауна в США введение новых санкций, которые столь нелюбимы западными инвесторами ввиду их непрогнозируемого эффекта на внутренний финансовый рынок (рубль, акции, облигации, депозиты и прочее), крайне маловероятно", — добавляет он.